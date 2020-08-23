أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الكويت: حظر الطيران مع 31 دولة يعطل عودة 800 معلم إلى البلاد

10:30 ص الأحد 23 أغسطس 2020
الكويت: حظر الطيران مع 31 دولة يعطل عودة 800 معلم إلى البلاد

طيران الكويت

الكويت- أ ش أ:

كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن أن حظر الطيران للقادمين من الدول الـ31، تسبب في تعطيل عودة 800 معلم إلى الكويت، رغم سريان إقامتهم في البلاد.

وصرّحت المصادر لجريدة "السياسة" الكويتية، الأحد، إن قرار عودة المعلمين الـ800، رهن موافقة السلطات الصحية الكويتية، على الرغم من أن بدء دوام المعلمين، سيكون في الأول من سبتمبر المقبل، في حين سيبدأ دوام الطلبة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن إقامات 215 معلما آخرين قد انتهت أو شارفت على الانتهاء وهم خارج الكويت، لوجود غرامات ومخالفات مستحقة عليهم، موضحة أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي التربية والداخلية الكويتيتين، تبحث في آلية لدفعها وكيفية تحصيلها، ومن ثم تجديد تلك الإقامات.

وأكدت المصادر إنهاء جميع معاملات الإقامة المنتهية للمعلمين في شهر يوليو الماضي، وأغسطس الجاري، وأنه يجري الاستعداد للعمل على إنهاء الإقامات التي شارفت على الانتهاء في سبتمبر وأكتوبر المقبلين داخل الكويت.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت حظر الطيران السلطات الصحية الكويتية فيروس كورونا

الخبر التالى:

القوات العراقية تتسلّم الموقع الثامن من قوات التحالف الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء صرف مرتبات أغسطس لموظفي الحكومة (جدول المواعيد)