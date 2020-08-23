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اغتصاب جماعي لفتاة ١٦ عامًا.. اعتقالات ومظاهرات في إسرائيل على خلفية الحادث

12:24 ص الأحد 23 أغسطس 2020
اغتصاب جماعي لفتاة ١٦ عامًا.. اعتقالات ومظاهرات في إسرائيل على خلفية الحادث

الشرطة الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال اثنين من القصر، اليوم السبت، ليرتفع عدد الأشخاص المحتجزين لصلتهم بالاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وهو الحادث الذى تسبب فى انتشار مشاعر الصدمة فى البلاد، إلى أربعة أشخاص.

وقالت الشرطة، إن عدة رجال وشبان متورطون في جريمة الاغتصاب المزعومة التي وقعت في غرفة بأحد الفنادق في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، حسبما ذكرت القناة "12 التلفزيونية" الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إن العدد المحدد للجناة لم يتضح بعد.

وتظاهر مئات الإسرائيليين الغاضبين، ومعظمهم من النساء وبعض أعضاء مجموعات حقوق المرأة، في وقت متأخر من اليوم السبت في تل أبيب وأماكن أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المزيد من المظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي غدًا الأحد.

وقالت الشرطة إنها ستستخدم لقطات كاميرا مراقبة للقبض على جميع المشتبه بهم.

وقال روزنفيلد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ما زلنا نحقق".

الشرطة الإسرائيلية اغتصاب جماعي إسرائيل

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