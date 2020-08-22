البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا



=برازيليا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم /السبت/ تسجيل 30 ألفا و355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الحالات المصابة إلى 3 ملايين و532 ألفا و330 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الوزارة سجلت أيضًا 054ر1 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 358ر113 حالة.

يذكر أن البرازيل تأتي في المرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس الوبائي بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر القائمة.​