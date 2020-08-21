مدير هيئة البريد الأمريكية يتعهد بتوصيل كل صوت بانتخابات الرئاسة

واشنطن - (د ب أ):

عبر المدير التنفيذي لهيئة البريد الأمريكية لويس ديجوي اليوم الجمعة عن تأييده لعملية الاقتراع عبر البريد، وتعهد بأن خدمة البريد الأمريكية "يو إس بي إس" ستقوم بتوصيل كل ورقة اقتراع خلال انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وكانت قد تمت دعوة ديجوي للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بعد إجراء سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل لهيئة البريد، بما في ذلك التخلص من صناديق بريد وأجهزة تصنيف البريد.

وعبر بعض النواب الأمريكيين عن القلق من أن التغييرات قد تتسبب في تأجيل تسليم البريد في وقت يبدأ فيه الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم عبر البريد كإجراء احترازي آمن أثناء جائحة فيروس كورونا.

ويعد ديجوي واحدا من المانحين الكبار للجمهوريين منذ مدة طويلة وله خبرة في مجال النقل والإمداد، ويشتبه بعض النواب الأمريكيين في أن التغييرات التي أجراها مؤخرا على هيئة البريد الأمريكية لها دوافع سياسية.

وكانت هيئة البريد قد حذرت من قبل من أن الملايين من أوراق الاقتراع عبر البريد قد تصل متأخرة للغاية عن أن يتم فرزها في الانتخابات.

ومع ذلك، تغيرت رسالة ديجوي عندما تم سؤاله بعد حلف اليمين أمام أعضاء الكونجرس.

وقال: "لقد قمت بالتصويت عبر البريد لعدد من السنوات. وستقوم هيئة البريد بتسليم كل ورقة انتخابية وستتعامل مع كل ورقة اقتراع وقت وصولها... أعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرا على التصويت عبر البريد، وستدعم هيئة البريد ذلك".

وتعهد ديجوي بالفعل بتعليق التغييرات على هيئة البريد إلى ما بعد الانتخابات.