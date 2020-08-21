الأمم المتحدة قلقة من مزاعم بتعذيب شرطة بيلاروس المتظاهرين المحتجزين

جنيف - (د ب أ):

يساور الأمم المتحدة القلق من مزاعم بأن سلطات بيلاروس تعذب المتظاهرين الذين يتم احتجازهم خلال المظاهرات التي اندلعت مؤخرا احتجاجا على فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية .

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: "مازالت تظهر مزاعم بممارسة التعذيبو سوء معاملة على نطاق واسع بحق أشخاص بما في ذلك الصحفيون وخصوصا الأطفال خلال الاعتقالات وفي الاحتجاز مما يثير القلق ".

ودعا إلى إجراء تحقيقات موضوعية مع السلطات المتهمة بارتكاب أعمال تعذيب ضد المدنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إننا قلقون خصوصا من أن يظل مصير ومكان ثمانية أشخاص على الأقل مجهولا".