صحافة إسرائيل: إصابة رئيس الموساد الاسبق في مظاهرات مناوئة لنتنياهو.. واحتجاجات ضد الاغتصاب



كتب - محمد إبراهيم:

تنوعت الموضوعات والتقارير المنشورة اليوم الجمعة في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الجمعة، بداية من تواصل المظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبته بالاستقالة، فيما اندلعت مظاهرات أخرى ضد تكرار حوادث اغتصاب الفتيات القاصرات بإسرائيل. هذا وتتواصل عمليات المقاومة جنوبي إسرائيل بصورة يمكن أن تؤدي إلىاشتعال حرب جديدة على قطاع غزة المحاصر.

مظاهرات

البداية مع صحيفة يديعوت أحرونوت والتي رصدت اشتعال المظاهرات قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء، حيث قامتالشرطة بطرد المتظاهرين ضد نتنياهو بالقوة لإفساح المجال أمام مؤيديه بالتظاهر في المكان.

وأشارت مصادر في الشرطة إلى إصابة رئيس جهاز الموساد الأسبق كرمي غيلون بجروح مع القيام بعملية الإخلاء، الأمرالذي أثار جدلا واسعا في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غيلون الذي قاد جهاز الموساد لسنوات عديدة توجه للتظاهر ضد نتنياهو، الأمر الذي أثارتعاطف الكثير من المتظاهرين المطالبين بإقالة نتنياهو نظرا للاشتباه في تورطه بأعمال فساد.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة غيلون أثارت غضب الكثير من الإسرائيليين نظرا لتاريخه السياسي المعروف ومن العيبأن يتم التعامل معه على هذا النحو، بحسب الصحيفة.

اغتصاب قاصرات

ومن هذه القضية إلى افتتاحية صحيفة معاريف اليوم والتي نقلت تداعيات حادثة تعرض إحدى القاصرات لحالة من الاغتصاب الجماعي في فندق في مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى مطالبة الكثير من الجمعيات النسائية وجماعات حقوق الإنسان بضرورة سن قوانين تشريعية ضد المغتصبين تشدد من عقوبات رادعة.

وطالبت بعض من قيادات العمل النسائي في إسرائيل بضرورة الحذر من تواصل وتصاعد عمليات الاغتصاب في المجتم،وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرين إلى أن الحل الأمثل الآن في يد أعضاء الكنيست ممن يجب عليهم فرض القوانينالرادعة.

البالونات

ومن التداعيات الداخلية لبعض من القضايا إلى ما تصفه إسرائيل بعمليات البالونات، في إشارة إلى الضربات التيتقوم بها المقاومة بالبالونات الحارقة التي تحرق مساحات واسعة من الأراض المحتلة.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم في تقرير لها إن الوضع في الجنوب يتصاعد بصورة درامية، متوقعة أن يؤدي هذاالتصاعد بالنهاية إلى ضربات عسكرية وعملية واسعة تقوم بها إسرائيل ضد المقاومة قريبا، الأمر الذي يبدو إنه سينفذ قريبا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية البدء في توجه بعض من القطع العسكرية إلى المناطق الجنوبية، وهو ما يشير إلىاحتمالية شن الاحتلال حربا على قطاع غزة المحاصر.