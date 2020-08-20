إثيوبيا: إنجاز 75% من سد النهضة..وهذا موعد المرحلة الثانية لملئه

وكالات:

أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء 75 بالمائة من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان، فيما تتواصل المفاوضات الثلاثية أملًا في التوصلإلى حل يضمن مصالح كافة الأطراف.

وقال المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بلغت 75 بالمائة فيما وصل إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي أي (قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار أمريكي).

وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ لتصل إلى 160 مليار بر (4 مليارات و383 مليونا و561 ألف دولار)، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأشار إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78 بالمائة، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5 بالمائة، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8 بالمائة.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء السد بحلول 2023، وفق "العربية".

كانت إثيوبيا أعلنت إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد الشهر الماضي، في خطوة وصفتها بـ"التاريخية"، فيما ندّدت به مصر والسودان باعتباره إجراءا أحاديًا ينتهك ميثاق المبادئ الموقّع عام 2015.