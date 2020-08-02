رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكالات

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) مشيرًا إلى أنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف هوتي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة يوم الأحد.

وسجلت كوسوفو نحو تسع آلاف إصابة و249 وفاة بكورونا منذ منتصف مارس الماضي، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.