محكمة إسرائيلية تأمر نجل نتنياهو بحذف تغريدة عن قادة المظاهرات

تل أبيب - (د ب أ)

أمرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحذف تغريدة نشر فيها تفاصيل شخصية لزعماء احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكتب يائير نتنياهو 29 عامًا، على تويتر يوم الخميس الماضي قائلا إنني "أدعو الجميع للاحتجاج، ليلا ونهارا (حيث تقول المحكمة العليا أنه مسموح)، في منازل هؤلاء الأشخاص الذين ينظمون لنا جميعا فوضى في البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.

وأرفق وثيقة محكمة بأسماء وعناوين وأرقام هواتف خمسة من النشطاء، الذين قدموا شكوى إلى محكمة ابتدائية في القدس من أن متابعي حساب يائير نتنياهو على تويتر قاموا بإجراء مكالمات هاتفية هددوهم فيها، وتعدوا على حديقة منزل أحدهم.

وقالت القاضية دوريت فاينشتاين إن صياغة التغريدة، إلى جانب نشره لوثيقة محكمة، تشكل "تحريضا على التحرش".

وكتبت في حكمها الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنني "أمرت المدعى عليه بحذف التغريدة".

وجاء في الحكم أنه يجب على يائير نتنياهو "الامتناع عن مضايقة مقدمي الالتماس بأي شكل أو طريقة، بما في ذلك عن طريق شخص ثالث، لمدة ستة أشهر".

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة حيث ينتقد المواطنون طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

كما يعارض الكثيرون بقاءه في السلطة أثناء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.