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الجزائر: التحقيق في حرائق الغابات ونقص السيولة وانقطاع المياه والكهرباء

03:12 م الأحد 02 أغسطس 2020
الجزائر: التحقيق في حرائق الغابات ونقص السيولة وانقطاع المياه والكهرباء

عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الجزائر- أ ش أ:

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد الوزير بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن التحقيق الفوري يشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق.

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عبد المجيد تبون رئيس الجزائر حرائق الغابات

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