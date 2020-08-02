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موسكو: تقارير إحباط هجوم على قنصليتنا في إيران "شائعات غير مؤكدة"

01:44 م الأحد 02 أغسطس 2020
موسكو: تقارير إحباط هجوم على قنصليتنا في إيران "شائعات غير مؤكدة"

السفارة الروسية

وكالات:

رفضت سفارة موسكو في طهران، الأحد، التعليق على تقارير إعلامية إيرانية تحدّثت عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في القنصلية الرئيسية الروسية في مدينة رشت شمال البلاد.

واتخذ ممثل عن السفارة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، موقفا متحفظا إزاء تلك التقارير، قائلا: "لا تعلق السفارة على شائعات غير مؤكدة"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن هذا المُخطط المزعوم وقفت وراءه جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر)، التي ألقت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية القبض على زعيمها جمشيد شارمهد مؤخرا.

ولم تكشف التقارير الإيرانية تفاصيل المخطط المزعوم لاستهداف القنصلية الروسية، مضيفة أن الجماعة "لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية"، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وحمّلت السلطات الإيرانية، الجماعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، المسؤولية عن تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 (ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215) والتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى.

موسكو طهران احباط هجوم قنصلية روسيا

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