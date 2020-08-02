"فاشينيستا" كويتية تسحب 40 ألف دينار رغم تجميد حسابها البنكي

وكالات:

استغلت فاشنيستا كويتية مُدرج اسمها على قوائم المُشتبه في تورطهم بقضية غسل الأموال، المعروفة إعلاميًا بقضية "مشاهير السوشيال ميديا"، وجود خطأ بتعميم رقمها المدني، لسحب مبلغ مالي كبير نقدا، بالرغم من تجميد حسابها بقرار من النيابة العامة.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني كويتي، قوله إن "فاشينيستا" ضمن الـ 10 الصادر بحقهم قرار من النائب العام الكويتي بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر، تمكنت من سحب 40 ألف دينار كويتي (نحو 142 ألف دولار) نقدًا من أحد البنوك.

وذكر المصدر، الذي لم تُسمه الصحيفة الكويتية، أن الفاشينستا استغلت ثغرة بسبب أن الجهات الأمنية عممت رقمها المدني بالخطأ على البنوك بالرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.

وفورؤ اكتشاف الأمر، تدخّلت الجهات الأمنية وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور وإلا سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، الأمر الذي استدعاها لإرجاع المبلغ في اليوم التالي مباشرة.

وبيّن المصدر أن الخطأ ليس من البنك، وإنما بسبب خطأ في تعميم رقمها المدني على البنوك.

كانت النيابة العامة الكويتية أصدرت قرارًا، الأحد الماضي، بالتحفّظ على أموال 12 من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر، وذلك بعد أشهر من بدء تحقيقات في قضايا غسل أموال تتعلّق ببعض هؤلاء المشاهير.

والأسبوع الماضي، أحالت النيابة العامة ملف هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة الكويتي لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعيتها، بعد أن أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح تعليمات مُشددة بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى.