النواب الأمريكي يكشف عن تشريع لحماية التصويت عبر البريد

واشنطن - (رويترز)

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، النقاب عن تشريع سيلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير ويقضي بالتعامل مع بطاقات الاقتراع بالبريد في نفس اليوم.

ومن المقرر أن يمنع التشريع خدمة البريد من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة التي كانت سارية في الأول من يناير كانون الثاني 2020، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع السبت المقبل.

ووبحسب رويترز فمن المقرر، أت يوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار. وكانت خدمة البريد قد أبلغت عن خسائر تقدر بعشرات المليارات خلال العقد الماضي.

ووقال مدير البريد الأمريكي الجديد لويس ديجوي، أحد مؤيدي ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيعلق جميع المبادرات التشغيلية، حتى يوم الانتخابات لتجنب ظهور أي تأثير على البريد الانتخابي.

ويريد الديمقراطيون من ديجوي أن يشرح بالتفصيل كيف سيتراجع عن التغييرات التي أجريت حتى الآن بما في ذلك ما إذا كان سيأمر بإعادة آلات الفرز التي تم استبعادها مسبقا. وقال تشارلز شومر الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن ديجوي وافق على أن يسرد كتابة وبالتفصيل تلك الالتزامات.

وعلى صعيد منفصل، طلب شومر من مجلس محافظي خدمة البريد نشر جميع المواد المتعلقة باختيار ديجوي ومعلومات إضافية بشأن دور الرئيس ترامب ووزير الخزانة في عملية البحث والاختيار.