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مجلس الأمن يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس مالي ويندد بالتمرد العسكري

09:00 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
مجلس الأمن يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس مالي ويندد بالتمرد العسكري

إبراهيم بوبكر كيتا

وكالات

ندد ‏مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، بالتمرد العسكري في مالي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وطالب مجلس الأمن الدولي، بالإفراج الفوري عن جميع المسؤولين المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

وكان رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا قد أعلن استقالته، في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد احتجازه مع رئيس الوزراء على يد مسؤولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.

وأعلنت المجموعة العسكرية التي تسمي نفسها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" في بيان، أنها ستشرف بنفسها على انتقال السلطة السياسية وانتخابات جديدة وحظر تجوال في جميع أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن، دعا أمس الثلاثاء، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مالي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم الإخبارية" الثلاثاء - إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام، لافتًا إلى دعوة الأمين العام للحفاظ على مؤسسات الدولة.

إبراهيم بوبكر كيتا مجلس الأمن مالي

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