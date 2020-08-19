الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق
روسيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها في بيان، إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم "هدفًا جويًا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربًا من الحدود الروسية".
وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".
وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع "RC-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي.
وأشارت إلى أن "سو-27"، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.
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