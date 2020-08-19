الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري واعتقال رئيسها

وكالات

علق الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الأربعاء، عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال الاتحاد الأفريقي، إن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، وطالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومسؤولين كبار آخرين.

وكان الجنود الذي قاموا بانقلاب عسكري في مالي أدى لاستقالة الرئيس كيتا وحكومته، أعلنوا اليوم الأربعاء، عزمهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم إجراء انتخابات جديدة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

واستقال كيتا في وقت متأخر أمس الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، ما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم، قال متحدث باسم المتمردين، الذين أطلقوا على أنفسهم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، إنهم قرروا التحرك للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلاد.