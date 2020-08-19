أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

مقتل كبير قضاة داعش في أفغانستان

10:52 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
مقتل كبير قضاة داعش في أفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول- أ ش أ:

أعلنت مديرية الأمن في أفغانستان مقتل كبير قضاة داعش خراسان في إحدى عملياتهم الأمنية.

وبحسب البيان الذي نشرته مديرية الأمن الوطني، وأوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الأربعاء، فإن عبد الله أوروكزاي كبير قضاة داعش كان مسؤولاً عن العديد من العمليات المعقدة في منطقتي أتشين والنازية في إقليم ننجرهار الشرقي.

وأوضح البيان كذلك أن عبد الله أوروكزاي كان أيضًا نائب أسد الله أوروكزاي رئيس مخابرات داعش.

وكان أوروكزاي مسئولا أيضا عن هجوم سجن ننجرهار الذي تم شنه بمساعدة حركة طالبان منذ حوالي 3 أسابيع.

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان مقتل كبير قضاة داعش عمليات امنية

الخبر التالى:

دبلوماسي صيني بارز يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ماذا نعرف عن الانقلاب في مالي؟