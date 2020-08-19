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بومبيو: إدانة مسؤول بحزب الله في قضية الحريري يؤكد أنها منظمة إرهابية

12:31 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
بومبيو: إدانة مسؤول بحزب الله في قضية الحريري يؤكد أنها منظمة إرهابية

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، بالحكم الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبان، بشأن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدانة المسؤول العسكري في حزب الله سليم عياش، يؤكد أنها منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن حزب الله منظمة إرهابية هدفها نشر أجندة طائفية خبيثة لإيران، ولا تدافع عن لبنان كما تزعم بل تشكل منظمة إرهابية.

وتابع أن استغلال حزب الله للنظام المالي اللبناني وتدهور المؤسسات اللبنانية يهدد تعافي لبنان الاقتصادي.

وأدانت المحكمة في هولندا المتهم سليم جميل عياش وبرأت ثلاثة آخرين في المحاكمة التي تناولت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنبا، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

ووُجهت اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

وزارة الخارجية الأمريكية قضية الحريري مايك بومبيو حزب الله

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