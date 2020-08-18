"بيتزا هت" تقرر إغلاق 300 فرع بشكل دائم بعد إعلان إفلاس أكبر أصحاب الامتياز بالسلسلة

وكالات:

قررت مطاعم "بيتزا هت"، إغلاق أكثر من 300 فرع بشكل دائم بعد إعلان أحد أكبر أصحاب الامتياز في السلسلة إفلاسه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

رغم أن شركات الأغذية كانت من بين الأقل تأثراً من تداعيات فيروس كورونا، إلا أن شركة بيتزا هت، التي تمتلك أشهر سلاسل محال للبيتزا في العالم، تعاني من تعثر مالي في بريطانيا، وتعتزم اتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل لهذا الأمر.

وتبحث الشركة حاليا إعادة هيكلة ديونها، في إطار اتفاق إعسار مالي، والذي قد يتضمن الاستغناء عن موظفين.

وقامت الشركة بتعيين أفاريز ومارسال، لاختبار الخيارات أمام الشركة والتي تتضمن ترتيب الشركة الطوعي "CVA" وهو اتفاق مع الدائنين لتقليص الدين.

وتدير بيتزاهت نحو 244 فرعا في المملكة المتحدة قبل انتشار فيروس كورونا، ويعمل بها 5700 موظف. لكنها أُجبرت على إغلاق كافة فروعها أثناء إغلاق الاقتصاد في المملكة المتحدة.