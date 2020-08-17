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مصدر أمني عراقي: تفجير في مدينة الصدر شرقي بغداد

11:50 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مصدر أمني عراقي: تفجير في مدينة الصدر شرقي بغداد

انفجار ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الاثنين، بأن عبوة انفجرت في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن :"عبوة صوتية انفجرت اليوم بالقرب من فلكة ٥٥ ضمن مدينة الصدر ب‍بغداد، من دون وقوع أية إصابات".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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