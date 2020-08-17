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الشرطة الإسرائيلية تقتل منفذ هجوم طعن في القدس

09:26 م الإثنين 17 أغسطس 2020
الشرطة الإسرائيلية تقتل منفذ هجوم طعن في القدس

الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية

تل أبيب - ( دب ا)

قالت الشرطة الاسرائيلية، إن رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا، طعن ضابط شرطة بحرس الحدود مساء اليوم الاثنين في البلدة القديمة بالقدس، فأطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلاً.

وأضافت أن الضابط أصيب بجروح متوسطة ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني.

وتابعت إن القضية قيد التحقيق حاليا.

من جهة أخرى ،ذكرت وكالة سماء الفلسطينية "استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن".

وذكرت التقارير الصحافية أن الشاب من مخيم شعفاط للاجئين في القدس، ويبلغ من العمر 30 عامًا.

الشرطة الإسرائيلية هجوم طعن القدس

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