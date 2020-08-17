وزير الصحة التركي: 12 ألفا و366 مصابا نشطا بكورونا
أنقرة - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنّ عدد المصابين النشطين حاليا في تركيا يبلغ 12 ألفا و366، من أصل 249 ألفا و309 إصابات سجلت حتى اليوم الأحد.
وفي تغريدة على تويتر، الأحد، أكد قوجة أنّ كافة المصابين والذين احتكوا بهم في الآونة الأخيرة يخضعون، للحجر الصحي، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 5 آلاف و974، بعد تسجيل 19 وفاة.
أما الإصابات فارتفعت حصيلتها إلى 249 ألفا و309، بعد تسجيل 1192 إصابة.
وتشير المعطيات إلى تسجيل 997 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و696.
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