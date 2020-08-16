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وسائل إعلام ليبية: وزيرا الدفاع التركي والقطري يزوران طرابلس غدًا

09:31 م الأحد 16 أغسطس 2020
وسائل إعلام ليبية: وزيرا الدفاع التركي والقطري يزوران طرابلس غدًا

خلوصي آكار

وكالات

أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ لها مساء اليوم الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام ليبية محلية، بينها "ليبيا 24" أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد العطية، من المقرر أن يزوران طرابلس غدًا الاثنين، دون المزيد من التفاصيل.

وتستمر تركيا في الدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، لميليشيات الوفاق في طرابلس، في مخالفة واضحة للمواثيق والقرارات الأممية الخاصة بليبيا.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت تركيا اتفاقًا مع ما تسمى بحكومة الوفاق بطرابلس في ليبيا، وطالبت بمساحة شاسعة من البحر الأبيض المتوسط، وضعت تركيا نفسها في مسار تصادمي مع مصر واليونان وأوروبا بشأن مطالبها الجديدة في المتوسط، لكن هذا ما أرادته أنقرة وسبب استمرارها هذا الأسبوع في مواجهة أزمات جديدة في المتوسط.

خلوصي آكار ليبيا طرابلس خالد العطية قطر تركيا

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