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ترامب يرجح عدم مشاركته في القمة التي دعا له بوتين بشأن إيران

11:54 م السبت 15 أغسطس 2020
ترامب يرجح عدم مشاركته في القمة التي دعا له بوتين بشأن إيران

دونالد ترامب

وكالات

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عدم مشاركته في القمة التي دعا لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين بشأت إيران، في مجلس الأمن.

وكان بوتين، دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد قمة عبر تقنية الفيديو، بشأن قرار حظر التسلح على إيران.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكر الكرملين في بيان أمس الجمعة.

وتهدف مثل هذه القمة إلى منع أي مواجهة في مجلس الأمن، وفقًا لبيان أصدره الكرملين، الذي أضاف أن الوضع آخذ في التفاقم.

هذا وخسرت الولايات المتحدة، اليوم محاولة لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران في الوقت الذي اقترح فيه بوتين عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران فؤ محاولة لتجنب "مواجهة وتصعيد" في الأمم المتحدة حيث تحاول واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران، حسبما ذكرت رويترز.

واعترضت روسيا والصين خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر السلاح الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

وامتنع 11 عضوا في مجلس الأمن عن التصويت من بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ولم تصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان.

ترامب أمريكا إيران فلادمير بوتين

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