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العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي احتجاجًا على قصف أراضيه

11:51 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي احتجاجًا على قصف أراضيه

وزير الدفاع التركي الفريق أول خلوصي أكار

وكالات

أغلت وزارة الخارجية العراقية، مساء الثلاثاء، زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التي كان مقرر لها الخميس المقبل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

قالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "العراق يرفض رفضا قاطعا، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيّرة والذي تسبب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة".

وأضافت أن "العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادة، وحرمة البلاد، وعملا عدائيّا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مُختلف الصعد".

وتابعت: "يؤكد العراق على أن لا تستخدم أراضيه مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار،كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

خلوصي آكار العراق وزير الدفاع التركي

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