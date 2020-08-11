فرنسا تعتزم تمديد الحظر على التجمعات في ظل ارتفاع إصابات كورونا

باريس - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تمديد الحظر على التجمعات الكبيرة لأكثر من 5 آلاف شخص، والذي من المقرر أن ينتهي العمل به يوم 30 أغسطس في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وحذر كاستيكس من أن جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا عادت مرة أخرى "تسير في الاتجاه الخطأ" مع ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.

وأضاف أنه سوف يصدر تعليماته للسلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد "لتمديد الالتزام بارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة قدر الإمكان".

وأشار إلى وجود مؤشرات على التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30327 حالة. في حين تعافى 82 ألفا و971 مصابا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.