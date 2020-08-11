السفارة الأمريكية بالقاهرة: إهداء مصر 250 جهاز تنفس صناعي "ردا للجميل"

القاهرة- أ ش أ:

اعتبرت السفارة الأمريكية في القاهرة أن إهداء مصر 250 جهازا للتنفس صناعي أمريكي الصنع لدعم المستشفيات المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا يأتي "ردا للجميل"، مشيرة إلى أنه "في وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعاً سخياً للولايات المتحدة بحزمة من الإمدادات الطبية، واليوم أُتيحت لنا الفرصة لرد الجميل من خلال هذه الأجهزة الأمريكية فائقة التطور والمنقذة للحياة".

وأعلنت وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أمس الاثنين، عن توفير 250 جهاز تنفس صناعي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.

وعلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة:"من خلال العمل الوثيق مع الحكومة المصرية، سيتم توزيع هذه الأجهزة على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية للمساعدة في توفير الرعاية المتميزة للمرضى الذين يعانون من المضاعفات الشديدة لفيروس كورونا".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الإنسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وترتيبًا على ذلك عكست الشراكة بين مصر وأمريكا روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.

وأضافت أن المنحة الأمريكية لتوفير أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود قطاع الصحة في مصر للتصدي للجائحة تأتي ضمن إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين وزارات الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، لاسيما في ظل جائحة "كوفيد-19".

من جهته، قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين إن "المساهمة بـ250 جهازا للتنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء مصر يُعتبر بمثابة أحدث خطوة في الجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ورد للجميل المصري حيث قدمت مصر للولايات المتحدة في وقت سابق معدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم".

وفي أبريل الماضي، قدمت الحكومة المصرية حزمة مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.