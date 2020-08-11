المضادات الأرضية في قاعدة حميميم السورية تسقط طائرة مسيرة بريف اللاذقية

موسكو - أ ش أ

أسقطت المضادات الأرضية في قاعدة حميميم العسكرية غربي سوريا، طائرة مسيّرة في ريف اللاذقية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الأرضية في قاعدة حميميم تصدت لطائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، ما أدى إلى إسقاطها في الأراضي الزراعية التابعة لقرية العسالة على أطراف المدينة.

وأفادت الوكالة بأنه لم تقع أية خسائر في مكان سقوط الطائرة المسيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن المضادات الجوية أحبطت على مدى الأشهر الأخيرة عشرات الاعتداءات بطائرات مسيرة باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها.​