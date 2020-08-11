ترامب: نتوقع استضافة قمة السبع بعد الانتخابات الرئاسية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تستضيف بلاده قمة السبع الكبرى، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، من البيت الأبيض.

وتتولى أمريكا هذا العام رئاسة المجموعة التي تضم أيضا بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا، وكان قد تم استبعاد روسيا من المجموعة في عام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بالأساس في عقد القمة في يونيو الماضي في فلوريدا، وبعد ذلك أبدى رغبته في عقدها في مقره الريفي في كامب ديفيد، وأخيرا أبدى رغبته في إقامتها في واشنطن.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوضحت أنها غير مستعدة للسفر في يونيو إلى واشنطن لحضور القمة بسبب جائحة كورونا. وفي أعقاب ذلك، أعلن ترامب تأجيل القمة إلى سبتمبر المقبل، كما أعلن رغبته في دعوة كل من روسيا وكوريا الجنوبية والهند واستراليا لحضور القمة.

كان ترامب صرح مؤخرا بأنه يشعر أن "المجموعة القديمة للغاية" للدول السبع لا تعكس ما يحدث في العالم على نحو صحيح.