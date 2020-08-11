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إطلاق نار خارج البيت الأبيض.. ترامب ينهي مؤتمره الصحفي بطلب من أحد معاونيه

12:03 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إطلاق نار خارج البيت الأبيض.. ترامب ينهي مؤتمره الصحفي بطلب من أحد معاونيه

البيت الأبيض

وكالات

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي لكشف مستجدات أزمة كورونا، مساء اليوم الاثنين في البيت الأبيض، بعد طلب من أحد معاونيه.

وغادر ترامب، قاعة مؤتمرات في البيت الأبيض عقب بداية مؤتمره الصحفي بدقائق معدودة.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الولايات المتحدة حاجز ٥ ملايين إصابة وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكشف ترامب أن هناك إطلاق رصاص خارج البيت الأبيض تسبب في إنهاء المؤتمر بشكل مفاجئ، مؤكدًا إصابة شرطي في إطلاق النار ونقله إلى المستشفى.

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