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وسائل إعلام عراقية: الانفجار الحدودي استهدف قافلة عسكرية أمريكية (فيديو)

11:32 م الإثنين 10 أغسطس 2020
وسائل إعلام عراقية: الانفجار الحدودي استهدف قافلة عسكرية أمريكية (فيديو)

قافلة عسكرية أمريكية

أفادت "السومرية نيوز" العراقية، في نبأ لها مساء اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع قرب الحدود العراقية الكويتية، اليوم استهدف مركبات ومعدات أمريكية في منفذ ‎جريشان الواقع على الحدود العراقية الكويتية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن انفجارًا وقع في معبر حدودي بين العراق والكويت، حسبما ذكرت العربية.

واتهم المصدر كتائب حزب الله العراقية باستهداف قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية قرب المعبر الحدودي جريشيان بين العراق والكويت.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، أن ميليشيا مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية قرب الحدود العراقية الكويتية، بعدما نجحت في تهريب عبوة ناسفة إلى القاعدة العسكرية.

قافلة عسكرية أمريكية انفجار العراق

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