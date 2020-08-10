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لبنان يوجه رسالة إلى مصر بعد وصول طائرة المساعدات الثالثة إلى بيروت

03:39 م الإثنين 10 أغسطس 2020
لبنان يوجه رسالة إلى مصر بعد وصول طائرة المساعدات الثالثة إلى بيروت

مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان

(وكالات):

وجه الجيش اللبناني رسالة شكر إلى مصر، بعدما أقلعت طائرة النقل العسكرية المصرية الثالثة، محملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى لبنان.

وقدم مندوب قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن إلياس جبر، الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.

وأعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، اللواء الركن محمد خير، عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.

يأتي الجسر الجوي المصري إلى لبنان تأكيدا على دور مصر الفاعل، ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني.

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