أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا هبوب العواصف باليونان إلى 8 قتلى

02:51 م الإثنين 10 أغسطس 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا هبوب العواصف باليونان إلى 8 قتلى

فيضانات اليونان

أثينا-(د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات التي وقعت في اليونان إلى ثمانية قتلى، بحسب ما ذكرته شبكة إي ار تي اليوم الاثنين.

وقد تأكد مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل، أمس الأحد. وتمكن رجال الانقاذ اليوم من انتشال جثة شخص انجرف إلى داخل البحر.

وكانت جزيرة أيفيا، شمال أثينا، الأكثر تضررا، حيث اضطر هطول الأمطار المئات للتسلق إلى أسقف منازلهم من أجل الهروب من المياه.

اليونان فيضانات اليونان ضحايا العواصف

الخبر التالى:

العراق: العثورعلى عبوات ناسفة وقذائف هاون في الأنبار وديالى وسامراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بقسط يبدأ من 1400 جنيه.. ننشر تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (تمويل عقاري)