ارتفاع حصيلة ضحايا هبوب العواصف باليونان إلى 8 قتلى
أثينا-(د ب ا):
ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات التي وقعت في اليونان إلى ثمانية قتلى، بحسب ما ذكرته شبكة إي ار تي اليوم الاثنين.
وقد تأكد مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل، أمس الأحد. وتمكن رجال الانقاذ اليوم من انتشال جثة شخص انجرف إلى داخل البحر.
وكانت جزيرة أيفيا، شمال أثينا، الأكثر تضررا، حيث اضطر هطول الأمطار المئات للتسلق إلى أسقف منازلهم من أجل الهروب من المياه.
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