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وزير المال اللبناني غازي وزني يعتزم تقديم استقالته من الحكومة

02:19 م الإثنين 10 أغسطس 2020
وزير المال اللبناني غازي وزني يعتزم تقديم استقالته من الحكومة

غازي وزني وزير المال اللبناني

(وكالات):

قالت "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، إن وزير المال اللبناني غازي وزني يعتزم تقديم استقالته من الحكومة.

وقالت مصادر وزارية وسياسية، إنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم الاثنين تحت الضغوط حيث يريد كثير من الوزراء الاستقالة. وكانت الحكومة تشكلت في يناير بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.

ويوم الأحد استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة والتنمية الإدارية وعدد من أعضاء مجلس النواب. ويوم الاثنين قدمت وزيرة العدل استقالتها استنادا

غازي وزني وزير المال اللبناني الحكومة اللبنانية استقالة

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