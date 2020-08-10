(وكالات):

قالت "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، إن وزير المال اللبناني غازي وزني يعتزم تقديم استقالته من الحكومة.

وقالت مصادر وزارية وسياسية، إنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم الاثنين تحت الضغوط حيث يريد كثير من الوزراء الاستقالة. وكانت الحكومة تشكلت في يناير بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها.

ويوم الأحد استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة والتنمية الإدارية وعدد من أعضاء مجلس النواب. ويوم الاثنين قدمت وزيرة العدل استقالتها استنادا