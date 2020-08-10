اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بيلاروسيا في أعقاب إعلان فوز لوكاشنكو بالرئاسة
مينسك- (بي بي سي):
شهدت العاصمة البيلاروسية، مينسك، ومدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في أعقاب إعلان نتائج استطلاعات الرأي في انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها مزورة.
واندلعت التظاهرات في العاصمة البيلاروسية وعدة مدن أخري، مساء أمس الأحد، بعد أن أظهر استطلاع للرأي، أجراه التلفزيون الرسمي، فوز الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة بحصوله على نحو 80 في المئة من الأصوات، وحصول منافسته الرئيسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تصر على أنها تحظى بالأغلبية، على نسبة 9.9 في المئة من أصوات الناخبين.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الصوت وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، وقالت جماعة حقوقية إن محتجا قُتل واعتقل نحو120 آخرين.
وشهدت الفترة التي سبقت انتخابات الأحد في بيلاروسيا حملة قمع واسعة النطاق ضد النشطاء والصحفيين، قبل أن تنطلق أكبر مظاهرات معارضة تشهدها البلاد منذ سنوات.
ويتولى الرئيس لوكاشينكو، 65 عاما، حكم البلاد منذ عام 1994.
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