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البرلمان الإيطالي يدين ما حدث للقوات الإيطالية في مصراتة

11:31 م السبت 01 أغسطس 2020
البرلمان الإيطالي يدين ما حدث للقوات الإيطالية في مصراتة

البرلمان الإيطالي

روما - أ ش أ

أدانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي اليوم السبت، ما حدث للقوات الإيطالية في مدينة مصراتة، على خلفية منعهم من الدخول من قبل ضباط أتراك، واصفة إياه بـ"السخيف".

وذكرت لجنة الخارجية بالبرلمان الإيطالي - وفقا لقناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - أن ما حدث لقوات إيطاليا في مصراتة "أمر غير مقبول"، مطالبة الحكومة الإيطالية بتقديم إيضاح فوري .

يذكر أن 40 جنديا إيطاليا ممن يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي قد منعوا من دخول مدينة مصراتة بناء على أمر من القوات التركية المسيطرة على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية.

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