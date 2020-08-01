فلوريدا تتأهب لاقتراب إعصار إساياس وتوقعات بمروره خارج اليابسة

واشنطن - (د ب أ):

أصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا لولاية فلوريدا لدى اقتراب إعصار إساياس، قائلا إنه من المتوقع أن تصل العاصفة القوية إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولاية فى وقت لاحق من اليوم السبت أو غدا الأحد.

وذكر مركز الأعاصير أنه لم يكن من المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيسي بشكل مباشر لكن موجات المد والرياح العاتية والفيضانات يمكن أن تؤثر على مناطق على طول الساحل.

وحذر المركز الوطني للأعاصير ومركز أعاصير وسط المحيط الهادئ من أن "الأمطار الغزيرة من إساياس يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مفاجئة محتملة قد تهدد الحياة في جزر البهاما، وفيضانات مفاجئة وفي المناطق الحضرية، خاصة في المناطق المنخفضة والتي تعاني من سوء خدمات الصرف في شرقى فلوريدا وعبر كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية إلى منتصف المحيط الأطلسي وشمال شرقى البلاد".

وصنف المركزان الإعصار في المستوى الأول، وهو الأدنى، في بيان أمس الجمعة.

وبعدما هطلت الأمطار الغزيرة عبر جزر البهاما حتى اليوم السبت، قد يصل مركز الإعصار إلى فلوريدا ليلة السبت - الأحد. وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في تغريدة عبر موقع تويتر: "لهؤلاء الذين يعيشون على الساحل الشرقي، استعدوا الآن. اجمعوا ما يكفي لسبعة أيام من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الأخرى تحسبا لانقطاع الكهرباء ".

وتم إعلان تحذير من هبوب إعصار على طول ساحل فلوريدا، فيما ارتفعت سرعة الرياح إلى 85 ميلا (137 كيلومترا) في الساعة أثناء مرورها عبر جزر البهاما، ودفع الإعصار "إساياس" رون ديسانتيس حاكم الولاية لإعلان حالة الطوارئ.