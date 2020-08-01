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تركيا تمنع دخول فريق طبي تابع للجيش الإيطالي إلى مدينة مصراتة الليبية

09:32 م السبت 01 أغسطس 2020
تركيا تمنع دخول فريق طبي تابع للجيش الإيطالي إلى مدينة مصراتة الليبية

أرشيفية

طرابلس - أ ش أ
أفادت مصادر إيطالية، اليوم السبت، بأن ضباطا أتراكا في ليبيا منعوا دخول فريق طبي تابع للجيش الإيطالي من مدينة مصراتة، واصفة الحدث بأنه طرد للقوة الإيطالية وإهانة كبيرة للجيش الإيطالي.
وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - إن "الضباط الأتراك المسيطرين على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة منعوا دخول نحو 40 ضابطا وجنديا إيطاليا لمصراتة الخميس الماضي"، معتبرة أن هذه الخطوة تعد محاولة من أنقرة لإضعاف دور روما في ليبيا.
وأشارت إلى أن الضباط والجنود الإيطاليين التابعين للواء (جولياني) الطبي أقلعت بهم طائرة الشحن لوكهيد (سي 130) من قاعدة بيزا الإيطالية، الخميس الماضي، متجهين إلى مدينة مصراتة؛ لممارسة عملهم بالمستشفى الميداني بالمدينة، لكنهم عادوا بعد ساعات من الإقلاع لرفض الضباط الأتراك دخولهم بدون تأشيرة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال - في وقت سابق - إن بلاده ملتزمة بالدفع بالعملية السلمية لتحقيق السلام في ليبي.

هذا المحتوى من

Asha
تركيا فريق طبي ليبيا الجيش الإيطالي

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