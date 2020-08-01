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مسؤول كويتي: وصول 450 راكبًا من مصر قبل قرار حظر الطيران

04:16 م السبت 01 أغسطس 2020
مسؤول كويتي: وصول 450 راكبًا من مصر قبل قرار حظر الطيران

مطار الكويت الدولي

الكويت - (أ ش أ)

كشف مصدر كويتي مسؤول، عن أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، اليوم السبت، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري، بلغ 4 رحلات جوية.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت إلى الكويت من 3 مطارات مصرية مختلفة، هي القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت، بواقع 450 راكبا من مصر و120 راكبا من بيروت.

وأضاف أن الرحلات الثلاث الإضافية وصلت إلى مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة؛ حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحًا، والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحًا، والثالثة من سوهاج عند الساعة الثانية صباحًا.

وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

مطار الكويت الدولي الكويت حظر الطيران

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