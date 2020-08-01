المفوضية العراقية: مستعدون لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أعلن الليلة الماضية عن تحديد السادس من شهر يونيو من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة وعلنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لتدارس قرار إجراء الانتخابات العراق المبكرة بإشراف دولي.

ورحبت قوى وأحزاب سياسية عراقية، اليوم السبت، بقرار الحكومة العراقية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة المبكرة منتصف عام 2021، بإشراف مراقبين دوليين.