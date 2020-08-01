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الهند: مقتل جندي برصاص الجيش الباكستاني على خط المراقبة الفاصل

02:11 م السبت 01 أغسطس 2020
الهند: مقتل جندي برصاص الجيش الباكستاني على خط المراقبة الفاصل

الجيش الهندي

الهند - (أ ش أ)

لقي جندي من الجيش الهندي، حتفه جراء إطلاق نار كثيف من جانب باكستان على وحدات أمامية على طول خط المراقبة الفاصل بالشطر الهندي ولاية "جامو وكشمير" من إقليم كشمير، المتنازع عليه بين الدولتين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، حسبما ذكرت قناة "إن ي تي في" الهندية اليوم السبت، إن الجيش الباكستاني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق النار على طول خط المراقبة الفاصل بمقاطعة راجوري، مضيفًا "القوات الهندية ردت بقوة" خلال الحادث.

وأوضح المتحدث، أن الجندي الهندي أصيب بجروح بالغة ولفظ أنفاسه لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وبحسب القناة الهندية، فإن باكستان كانت قد أطلقت النار وقصفت مناطق أمامية بطول خط المراقبة الفاصل مرة أو مرتين باليوم في عدة قطاعات طوال الشهر الماضي تقريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم كشمير، المتنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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