وفاة 15 طفلاً في أفغانستان بسبب الفيضانات
كابول - (د ب ا)
أعلن مسؤول اليوم السبت، أن الفيضانات القوية التي ضربت إقليم نانجارهار شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 16 شخصا، بينهم 15 طفلاً.
وقال المتحدث باسم الإقليم عطا الله خوجياني، في منطقة كوز كونار، إن الفيضانات التي نجمت عن هطول الأمطار أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.
وقد تضررت عدة منازل ومنشآت أخرى في المنطقة.
وأضاف المتحدث أن هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة خلال موسم الصيف أمر غير اعتيادي في هذه المنطقة المتضررة.
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