شركة سكك حديد هولندية تحذر من التوجه إلى الساحل مع ارتفاع درجات الحرارة
أمستردام- (د ب أ):
أصدرت شركة السكك الحديدية الهولندية "ان اس"، تحذيرًا غير معتاد للمسافرين بعدم التوجه إلى منتجع "زاندفورت" الساحلي غرب أمستردام يوم الجمعة.
يأتي ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في هولندا، وتدفق المواطنون الهولنديون إلى شواطئ البلاد.
وقالت شركة السكك الحديدية على موقع تويتر: "أجلوا زيارتكم ولا تذهبوا إلى هناك بالقطار الآن".
كما يشهد زاندفورت والمنتجعات الساحلية الأخرى تدفقا من السائحين من ألمانيا المجاورة.
وحذرت السلطات أولئك الذين يسعون إلى بعض الاسترخاء على الشاطئ من أنهم سيجدون أماكن وقوف سيارات مزدحمة في زاندفورت وهوك فان هولاند وغيرها من المجتمعات الساحلية، كما نصحت بعدم السفر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية.
وسجلت هولندا في الآونة الأخيرة درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 30 درجة مئوية.
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