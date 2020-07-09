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المسماري: أحلام أردوغان بالسيطرة على النفط الليبي لن تتحقق

08:41 م الخميس 09 يوليه 2020
المسماري: أحلام أردوغان بالسيطرة على النفط الليبي لن تتحقق

اللواء أحمد المسماري

القاهرة - (أ ش أ):

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أي عدوان غاشم على ليبيا وأن خط سرت الجفرة ما زال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع النائب والإعلامي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، بأن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلى طرابلس وما بعد طرابلس، مؤكدا أن تركيا تحشد كل إمكاناتها القتالية للتقدم نحو الهلال النفطي وتهدد الأمن العربي.

وأكد المسماري أن تركيا تتحدى العالم نهارا جهارا لكن القوات الليبية قادرة على حماية ليبيا، مشيرا إلى أن ردود الأفعال ستكون قوية إذا هجمت تركيا على سرت والجفرة.

أحمد المسمارى النفط الليبي الجيش الليبي ليبيا

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