مقررة خاصة أممية تدين اغتيال جنرال إيراني بطائرة أمريكية مسيرة

جنيف - (د ب أ):

انتقدت أجنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، بشدة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، وذلك في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر اليوم الخميس.

وقالت كالامار في جنيف إن العالم لا يمكن أن يسمح لهذه القضية بأن تصبح سابقة خطيرة.

وكتبت كالامار في تقريرها عن الطائرات المسيرة المسلحة:" إن القتل المستهدف للجنرال سليماني في يناير 2020 هو أول حادث معروف تتذرع فيه دولة بالدفاع عن النفس كمبرر لهجوم ضد ممثل دولة، في أراضي دولة أخرى، مما يعني التورط في حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت كالامار إن الحكومات الأخرى يمكن أن تستخدم الإجراءات الأمريكية كذريعة لتطبيق الاستراتيجيات الأمريكية المستخدمة فى " الحرب على الإرهاب " فى العلاقات بين الدول .

ووفقا للتقرير، تمتلك 102 دولة أخرى طائرات بدون طيار، منها 40 دولة تمتلك طائرات مسلحة أو هي في طور شرائها.