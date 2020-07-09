عُمان تسجل 3 وفيات و1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 236 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1518 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و725 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1068 حالة لعمانيين، و450 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1016 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 33 ألفا و21 شخصا.