السودان: ضبط شبكة للإتجار بالبشر في ولاية الخرطوم

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكنت من إنهاء ضبط إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر، وتطلب فدى مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا.

وقال اللواء شرطة حقوقي خالد مهدي، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالسودان - في بيان - إن إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر رصدت نشاطا إجراميا لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، فتم تكليف فريق ميداني متخصص للقبض على أعضاء الشبكة وتحرير الضحايا.

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية نوعية بعد أن تكشفت أبعاد الجريمة إثر عملية رصد دقيقة ومتابعة لصيقة لحركة تنقلات أفراد الشبكة، حيث تم تحديد مخبأ الضحايا، ومداهمة وكر الشبكة، وتحرير 7 فتيات وشاب واحد وضبط اثنين من المتهمين، وذلك في منطقة بالخرطوم، موضحا أن المتهمين طلبوا 5 آلاف دولار مقابل تحرير كل ضحية.

وشدد على أن جرائم الإتجار بالبشر تعتبر من أكثر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي، وتتسبب في زيادة التوترات الأمنية، وتنتهك مباديء حقوق الإنسان المتعارف عليها عبر الأديان السماوية والقوانين الدولية والوطنية.