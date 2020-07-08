أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا بعد عودة انتشار كورونا

12:35 م الأربعاء 08 يوليه 2020
النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا بعد عودة انتشار كورونا

سباستيان كورتس بروكسل

فيينا- (أ ش أ):

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن الحكومة قررت إصدار تحذير بشأن السفر إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا بعد ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس كورونا فى الدول الثلاث.

وقال كورتس في تصريحات له اليوم الاربعاء أنه في الأسبوع الماضي تم إصدار أعلى مستوى من التحذير بشكل عام من السفر لجميع دول غرب البلقان بعد أن أحضر القادمون من هناك الفيروس إلى النمسا مشيرا إلى تسجيل 24 إصابة في عائلة واحدة فى ولاية النمسا العليا قادمة من إحدى دول البلقان .

وأشار كورتس إلى أنه تم تسجيل 92 اصابة جديدة فى البلاد في الـ 24 ساعة الماضية ولا تزال الإصابات مركزة في النمسا العليا وفيينا لافتا إلى وجود اتجاه لتشديد الالتزام بارتداء الكمامات في النمسا العليا .

ولفت كورتس إلى انتشار الفيروس مرة أخرى في دول الجوار الأوروبي بالإضافة إلى دول غرب البلقان موضحا أن 170 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في الأسابيع القليلة الماضية الغالبية العظمى منها قادمة من دول البلقان.

هذا المحتوى من

سباستيان كورتس النمسا فيينا

الخبر التالى:

الصحة العمانية: تسجيل 1210 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان