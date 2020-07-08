النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا بعد عودة انتشار كورونا

فيينا- (أ ش أ):

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن الحكومة قررت إصدار تحذير بشأن السفر إلى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا بعد ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس كورونا فى الدول الثلاث.

وقال كورتس في تصريحات له اليوم الاربعاء أنه في الأسبوع الماضي تم إصدار أعلى مستوى من التحذير بشكل عام من السفر لجميع دول غرب البلقان بعد أن أحضر القادمون من هناك الفيروس إلى النمسا مشيرا إلى تسجيل 24 إصابة في عائلة واحدة فى ولاية النمسا العليا قادمة من إحدى دول البلقان .

وأشار كورتس إلى أنه تم تسجيل 92 اصابة جديدة فى البلاد في الـ 24 ساعة الماضية ولا تزال الإصابات مركزة في النمسا العليا وفيينا لافتا إلى وجود اتجاه لتشديد الالتزام بارتداء الكمامات في النمسا العليا .

ولفت كورتس إلى انتشار الفيروس مرة أخرى في دول الجوار الأوروبي بالإضافة إلى دول غرب البلقان موضحا أن 170 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في الأسابيع القليلة الماضية الغالبية العظمى منها قادمة من دول البلقان.