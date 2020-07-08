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الخارجية الروسية : المشاركون في اتفاقية الأجواء المفتوحة يدركون عواقب انسحاب واشنطن

11:38 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
الخارجية الروسية : المشاركون في اتفاقية الأجواء المفتوحة يدركون عواقب انسحاب واشنطن

وزير الخارجية الروسي

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت روسيا أن شركاءها يدركون العواقب السلبية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة، مشيرة إلى أن هؤلاء الشركاء ليسوا مستعدين لتحمل مسؤولية مصير الاتفاقية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، تعليقا على مؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية الأجواء المفتوحة الذي عقد عبر الفيديو في السادس من يوليو الجاري، أن معظم المشاركين في المؤتمر أشاروا إلى أهمية الاتفاقية للأمن الأوروبي وضرورة الحفاظ عليها، وأعربوا عن أسفهم لانسحاب الولايات المتحدة منها. وتابع البيان " من الواضح أن الشركاء يدركون حقيقة العواقب السلبية لإنسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة، ولكنهم في الوقت نفسه لم يبدوا استعدادهم بعد لتحمل المسؤولية عن مصير الاتفاقية وإجراء تقييم مبدئي لتصرفات الإدارة الأميركية والانخراط في حوار جاد مع روسيا من أجل تسوية المطالبات المتبادلة".

وتسمح اتفاقية الأجواء المفتوحة للدول الموقعة عام 1992 ، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، القيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الروسية روسيا الولايات المتحدة انسحاب واشنطن

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