أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

قيرغيزستان تسجل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:29 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
قيرغيزستان تسجل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بيشكيك - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان اليوم الأربعاء تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8,486 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية على موقعها الالكتروني) إن من بين الحالات الجديدة يوجد 183 حالة في العاصمة بيشكيك، و51 حالة في مدينة تشوي و22 في مدينة أوش.
وأضافت الوزارة أن 67 مريضاً بالفيروس التاجي قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع عدد المتعافين من الفيروس داخل قيرغيزستان إلى 2,983 حالة.
أما عن عدد الوفيات المرتبطة بكورونا داخل الجمهورية الواقعة في وسط آسيا، فقد أكدت الوزارة تسجيل وفاة 13 مريضاً في آخر 24 ساعة، بإجمالي وفيات وصلت إلى 112 حالة.

هذا المحتوى من

قيرغيزستان فيروس كورونا الحجر الصحي

الخبر التالى:

تايلاند تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان