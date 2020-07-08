قيرغيزستان تسجل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيشكيك - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان اليوم الأربعاء تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8,486 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية على موقعها الالكتروني) إن من بين الحالات الجديدة يوجد 183 حالة في العاصمة بيشكيك، و51 حالة في مدينة تشوي و22 في مدينة أوش.

وأضافت الوزارة أن 67 مريضاً بالفيروس التاجي قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع عدد المتعافين من الفيروس داخل قيرغيزستان إلى 2,983 حالة.

أما عن عدد الوفيات المرتبطة بكورونا داخل الجمهورية الواقعة في وسط آسيا، فقد أكدت الوزارة تسجيل وفاة 13 مريضاً في آخر 24 ساعة، بإجمالي وفيات وصلت إلى 112 حالة.